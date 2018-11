Bliža se blato

Lepa igrišča naj bi bolj koristila boljšim nogometašem in ekipam, blato pa naj bi dajalo več možnosti slabšim. No, težko se je spomniti sezone, v kateri so se oktobrske tekme odigrale v tako dobrih pogojih, kot so se letos, obenem pa tudi ne tako izenačenega prvenstva. Na igranje v blatu, ki se obeta v kratkem, se da pogledati tudi drugače. Da šele težje razmere pokažejo, kdo je kdo. Največja uganka je Mura, kajti Prekmurci igrajo nogomet, ki se zdi zelo odvisen od kakovosti igrišča. Ta, vsaj kar zadeva napoved, ta konec tedna še ne bi smela biti obupna. Tudi v Murski Soboti, kamor v soboto prihaja v goste Gorica. Primorci niso zmagali na zadnjih petih tekmah, medtem ko bi jim Mura lahko pomenila že manjši kompleks. V pokalu so proti njim izgubili tako doma kot v gosteh. A Gorica je obenem tretja na lestvici in tokrat lahko išče remi, ki je vreden 3,30. Zadnja srečanja Mure in Gorice so bila polna golov. Tokrat to ni nujno, kar izhaja tudi iz enakih, 1,80 visokih kvot na več in manj od 2,5 gola skupno. Zoprna tekma. Najbolje bi se bilo zateči k 1,35 vredni stavi, da ne bo padlo več od 3,5 gola skupno.