Čeprav konec tedna v evropskih nogometnih prvenstvih prinaša kar nekaj velikih derbijev (Manchester City – Manchester United, Milan – Juventus, Borussia Dortmund – Bayern München…), smo se v iskanju tokratnega največjega ozrli na drugo celino. Natančno v Južno Ameriko, natančneje v Argentino in najnatančneje v Buenos Aires, kjer bo danes prva tekma finala pokala Libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov. V njem se bosta na »superclasicu« pomerila večna tekmeca iz argentinske metropole Boca Juniors in River Plate.

Šlo bo za šele tretji finale tega tekmovanja, v katerem si bosta nasproti stala kluba iz iste države, in prvi argentinski, potem ko sta se v letih 2005 (Atletico Paranaense – Sao Paolo) in 2006 (Sao Paolo – Internacional) v njem pomerila brazilska predstavnika. Nezanemarljivo pa ni niti dejstvo, da bo 59. izvedba pokala Libertadores zadnja, v kateri bo prvak znan po dveh finalnih tekmah – prvo bo danes gostila Boca, šestkratni južnoameriški prvak, na sloviti La Bomboneri, povratno pa čez dva tedna River, trikratni prvak, na El Monumentalu. Od prihodnjega leta bo prvaka dala ena finalna tekma, njen gostitelj bo znan vnaprej, pri tokratnem finalu pa velja omeniti še, da ne bo veljalo pravilo gola v gosteh. To pomeni, da bo na povratni tekmi v primeru skupno neodločenega izida na vrsti podaljšek, četudi bo pri tem katero izmed moštev na gostovanju doseglo več golov od drugega. Če bo izid tudi potem izenačen, bodo prvaka in južnoameriškega udeleženca decembrskega klubskega svetovnega prvenstva določile enajstmetrovke.

Čeprav sta oba kluba, katerih rivalstvo številni označujejo za največje na svetu, do danes skupno odigrala že 246 medsebojnih uradnih tekem (88 zmag Boce, 81 Riverja, 77 remijev), mnogi menijo, da tako pomembnih, kot bosta naslednji, še ni bilo. Ne le v Buenos Airesu, temveč v vsej Argentini tako že nekaj časa vlada obsedno stanje, saj nekateri podatki pravijo, da za oba kluba srčno navija kar več kot 70 odstotkov prebivalcev te države. Tudi tokrat tako ni šlo brez hudih incidentov, kakršen je bil denimo pred dnevi, ko sta se v mestu Apostoles, ki je od glavnega oddaljen skoraj tisoč kilometrov, v zvezi s tem, kdo bo zmagal, sporekla svaka, navijača enega in drugega kluba, prepir pa je pripeljal do tega, da je eden izmed obeh drugemu zažgal hišo! Ob takih primerih ni čudno, da sta se kluba kljub prvotnim načrtom južnoameriške zveze in celo pozivom argentinskega predsednika Mauricia Macrija, da bi bilo na vsaki tekmi po 4000 gostujočih navijačev, s čimer bi vsi skupaj pokazali »zrelost«, dogovorila, da ne bosta tvegala. Tako bodo tudi na obeh finalnih »superclasicih«, kot na vseh od leta 2013, prisotni zgolj domači navijači.

Pritisk pa seveda še bolj čutijo nogometaši obeh klubov. Nogometaš Boce Pablo Perez je denimo priznal, da preživlja najbolj stresno obdobje kariere, zaradi česar prav nič ne uživa, kot bi sicer pred tako pomembnima tekmama. In še to: favorita za končno zmago pred finalom ni, zato si tudi stavnice v to vlogo ne upajo postaviti nikogar.