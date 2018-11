Michelle Obama v knjigi razkriva zgodbo svojega življenja, tudi podrobnosti o času, ko je živela na najbolj znanem naslovu na svetu. Kot pravi, upa, da bo s svojo zgodbo navdihnila ženske in dekleta. Seveda pa v knjigi ošvrkne tudi sedanjega predsednika Donalda Trumpa in mu očita popolno nespoštovanje do žensk. V knjigi je izdala tudi skrivnost uspešnega zakona: ločeni kopalnici. Včasih soproga preprosto nažene iz svoje kopalnice, češ da je to le njen prostor. Razglablja tudi o svojem strahu za hčerki, ko so se preselili v Belo hišo, a je danes presrečna, da sta zrasli v skromni in zvedavi mladi ženski. Kar pa zadeva življenje po obdobju v Beli hiši, najbolj uživa v tem, da si lahko sama odpira vrata in brez nadzora sedi na vrtu.

Zakonca Obama sta za 60 milijonov dolarjev sklenila pogodbo z založbo Penguin Random House, da napišeta svoje spomine. Barack Obama bo svojo knjigo napisal prihodnje leto.