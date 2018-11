Po težkem porazu med tednom, ko v Fibini ligi prvakov pred domačimi gledalci proti Neptunasu niso imeli niti najmanjših možnosti za zmago, čaka Olimpijo danes še težja preizkušnja. V Ljubljano v 7. krogu lige ABA prihaja Crvena zvezda, vodilno moštvo jadranskega tekmovanja, ki je zmago slavilo na vseh dosedanjih šestih obračunih. Moštvo trenerja Milana Tomića je bilo letos sestavljeno z enim samim namenom, to je, da se ekspresno vrne v evroligo, kjer je nastopalo tri sezone zapored, v letošnji pa mu je to preprečila Budućnost.

Glede na stanje, ki vlada v taboru Olimpije, lahko mirno zapišemo, da bi bila zmaga na današnji tekmi velik čudež. Igra ljubljanskega moštva po skoraj dveh mesecih še vedno nima ne repa ne glave, saj obramba pušča na vse smeri, napad pa temelji na individualni navdahnjenosti posameznikov. Zmaji že tretjo sezono zapored nastopajo v treh tekmovanjih, kar se znova kaže kot povsem zgrešena poteza, saj je ritem enostavno prehud za vidnejši uspeh. To pot je vodstvo kluba vseeno poskrbelo, da ima trener Zoran Martić na voljo precej širše moštvo, v katerem prevladuje mladost, a paradoksalno prave energije in borbenosti na parketu ni zaznati. »Nastopanja v treh tekmovanjih nisem sam izbral, lahko sem le sprejel ali pustil,« je v zvezi s tem povedal Zoran Martić, ki je po novem porazu proti Neptunasu deloval, kot da se je vdal v usodo. Očitno je, da Olimpija v pripravljalnem obdobju ni zgradila trdnih temeljev in postavila pravil igre v obrambi in napadu, zato se ji je hiša začela hitro podirati. Martić pravih rešitev zaradi napornega ritma ne vidi, saj je dejal, da napak in stvari, ki v igri ne funkcionirajo, nima časa odpravljati. Zdi se, da bi Ljubljančanom v tem trenutku do živega prišla le šok terapija, ki jo prinese menjava trenerja. Kajti dejstvo je, da so predstave v ligi ABA in Fibini ligi prvakov precej pod ravnjo, ki je pričakovana in bi bila potrebna za dosego zastavljenih ciljev vodstva.

Glede na situacijo bi Olimpija do presenečenja na današnji tekmi proti Crveni zvezdi lahko prišla le s fanatično borbeno predstavo, v katero pa glede na brezkrvnost igralcev v letošnji sezoni ne gre verjeti. »Crvena zvezda ima v moštvu deset košarkarjev, ki so po kakovosti zelo izenačeni. Maik Zirbes, Dušan Ristić in Michael Ojo dajejo čvrstost pod obročema, kar Beograjčanom omogoča igro po globini, poleg tega so tu še Joe Ragland, Billy Baron in še nekaj košarkarjev, ki so zelo učinkoviti z zunanjih igralnih položajev, zato lahko govorimo o kompletnem moštvu. Dvoboj s trikratnimi prvaki lige ABA bo prav zagotovo velik izziv,« o prihajajočem nasprotniku pravi Martić.

Povsem drugačen potek sezone si je predstavljal tudi arhitekt letošnjega Olimpijinega moštva, direktor Roman Lisac, ki je zaradi poraznih predstav pod hudim pritiskom in stresom. »Poglejte me, kako hodim. Zdravnik mi je dejal, da so bolečine v hrbtenici posledica stresa, in mi predpisal tablete,« nam je Roman Lisac dejal po porazu proti Neptunasu. »Definitivno sem pričakoval precej boljše predstave. Še vedno trdim, da so igralci glede na finančne zmožnosti odlični. Tepe nas naporen ritem, a imamo po drugi strani širok kader, ki pa ga je treba znati izkoristiti. Ob tem na parketu ni prave kemije in borbe,« je Lisac stresel še nekaj kritik na račun trenerja Martića, a se kljub temu za njegovo menjavo še ni odločil.

Liga ABA, 7. krog: Zadar – Mega Bemax sinoči, danes ob 17. uri: Olimpija – Crvena zvezda, ob 19. uri: Partizan – Cibona, ob 21. uri: Cedevita – Igokea, jutri ob 19. uri: Mornar – Budućnost, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Krka.