Leto je naokoli in november je že po tradiciji mesec, v katerem se v sodelujočih medijih, tudi Dnevniku in Nedeljskem dnevniku, začenja izbor za slovenski avto leta, eden najbolj tradicionalnih izborov in eden tistih z najdaljšo brado pri nas nasploh. O tem priča tudi dejstvo, da je letošnji že 27. po vrsti, kar pomeni, da je od prvega minilo krepko več kot četrt stoletja. Ker je bilo tudi letošnje leto precej bogato z novimi avtomobili, je kandidatov za laskavi naziv letos v osnovi 26 (na fotografijah), res pa je, da morajo izpolniti še en pogoj – do 30. novembra jih mora biti pri nas registriranih najmanj 25, kar do tega trenutka še ni uspelo vsem. V izboru sicer lahko sodelujejo samo povsem novi modeli avtomobilov, ne pa tudi nove karoserijske različice ali tisti z novimi motorji oziroma drugimi sklopi avtomobila.

V izboru torej sodelujete tudi bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, pravila izbora so tudi letos enaka in povsem preprosta. Glasovnice – prvo objavljamo tokrat – enostavno izrežete in jih, nalepljene na dopisnice, pošljete v naše uredništvo, nanje pa napišete avto, ki si po vašem mnenju zasluži laskavi naziv z letnico 2019. Komur je ljubše ali morda lažje, lahko tako kot vselej v zadnjih letih glasuje tudi na naši spletni strani (www.dnevnik.si), na kateri boste našli glasovnico v digitalni obliki. V vsakem primeru, naj bo vaše glasovanje takšno ali drugačno, pa nikar ne pozabite odgovoriti na povsem enostavno nagradno vprašanje (odgovor nanj ste že dobili v pričujočih vrsticah), s čimer se uvrstite v žrebanje za različne nagrade. Te bodo, kot je v navadi, tudi letos precej bogate, razkrili pa jih bomo v kratkem, saj bomo glasovnico na pričujočih straneh (poleg tokratne) objavili še petkrat.

Glasovnice lahko na naslov, ki je zapisan ob glasovnici, pošiljate do torka, 18. decembra. Vse, ki bodo prispele pozneje, v žrebanju in pri glasovanju ne bodo sodelovale, veljavne pa bomo v vseh sodelujočih uredništvih natančno prešteli in tako dobili pet najbolje uvrščenih, pet finalistov. Ti bodo na podlagi števila glasov prejeli šest točk za prvo mesto, štiri za drugo, tri za tretje, dve za četrto in eno točko za peto mesto, finaliste pa bomo nato še enkrat natančno »obdelali« tudi v vseh uredništvih in jih točkovno ocenili na enak način. Končna odločitev o zmagovalcu bo padla na sklepni prireditvi januarja. Tja bodo svoje odločitve o vrstnem redu prinesla sodelujoča uredništva, po seštevku točk iz prvega dela (glasovi bralcev, gledalcev in poslušalcev) ter točk uredništev pa bomo dobili zmagovalca – slovenski avto leta 2019.

Še enkrat: kandidate za avto leta predstavljamo na fotografijah. Dogaja se namreč, da dobimo glasove za avtomobile, ki v izboru sploh ne sodelujejo. Takšne glasovnice so neveljavne.