Delodajalce smo povprašali, katere aktivnosti za zdrav življenjski slog zaposlenih so pri njihovih zaposlenih najbolje sprejete. V Drogi Kolinski, ki je del Atlantic Grupe in zmagovalka Zlate niti 2015 med velikimi podjetji, zaposlenim po 40. letu starosti omogočajo dodatne specialistične preglede: za ženske mamografijo in za moške pregled prostate, na dve leti pa so skrajšali obdobje rednih zdravniških pregledov za vse zaposlene. V Sloveniji imajo sedem, v celotni skupini pa 20 športnih klubov, katerih člani redno trenirajo ter se med seboj pomerijo na športnem vikendu. Med drugim se lahko pohvalijo še s predavanji o zdravi prehrani, z delavnicami z vajami za preprečevanje posledic dela v prisilni drži ipd. Pri zaposlenih so odlično sprejeti tudi gibljiv delovni čas, možnost dela od doma in tako imenovani sabbatical.

Zaposlenim je pomembno, da imajo dobro založeno kuhinjo, tudi s sadjem in zdravimi prigrizki, poudarjajo v podjetju Optiweb, aktualnem prejemniku priznanja zlata praksa. Prostovoljna rekreacija dvakrat na teden, nalepke z razgibalnimi vajami in skrbnik za nove vaje, plačilo štartnin na športnih dogodkih, ergonomska in kakovostna delovna oprema, fleksibilen delovnik, delo od doma… in copati. »Med delovnim časom nosimo copate, saj verjamemo, da tudi to vpliva na boljše počutje zaposlenih,« so prepričani v Optiwebu.

Tudi družinsko podjetje Lotrič Meroslovje je najboljši zaposlovalec leta 2016. Imajo natančno izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu, ki se stalno dopolnjuje s predlogi zaposlenih. Rekreacija, prostočasne aktivnosti in družabni dogodki za zaposlene ter njihove družine, mesečni nasveti za zdravo življenje, skupna jutranja kava zaposlenih za povezan začetek dneva, topel in zdrav obrok, zdravi prigrizki, ionizator vode in še ukrep iz njihove primarne dejavnosti: za zagotavljanje ugodnih delovnih razmer opravljajo neprekinjene meritve kakovosti zraka s pomočjo lastnega inovativnega sistema.