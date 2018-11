Je oseba z velikim spoštovanjem v svetu avtomobilizma. Že samo ob omembi njegovega imena se kolegi nasmehnejo z občudovanjem. Takšen je kratek opis Petra Schreyerja, možakarja, ki je zaslužen za oblikovni preporod Kie, južnokorejske znamke, ki je zadnja leta globalno močno pridobila ugled. Schreyer odhaja, dobil je funkcijo nadzornika, Luc Donckerwolke prihaja, se glasi novica, da bo 53-letni Belgijec v koncernu Hyundai-Kia odslej tisti, ki bo najbolj odgovoren za obliko njihovih štirikolesnikov. Na prvi pogled se morebiti zdi, da je stopil v velike čevlje, a podrobnejši življenjepis razkriva, da je dovolj izkušen, da bo velikemu izzivu vendarle kos.

Hyundai je sicer njegov dom že od leta 2015, ko so ga zadolžili za preporod luksuzne znamke Genesis, ki naj bi bila predvsem na domačem trgu odgovor na veliki nemški trojček Audi-BMW-Mercedes in japonski Lexus. »Čeprav so v Južni Koreji limuzine zelo priljubljene, se seveda zavedamo buma športnih terencev,« je pospremil novico, da bodo predstavili dva SUV. Od prvega dne pa je bila njegova želja izrazita: ustvariti vrhunsko blagovno znamko ter ji dati svoj slog in osebnost.

Aktivno govori deset jezikov

Avtomobili so za sina diplomata, ki je živel v 13 državah (rodil se je v Peruju) in ki aktivno govori deset jezikov (tudi korejščino, mandarinščino, japonščino in svahili), velika ljubezen, vse odkar je leta 1990 pot oblikovalca začel pri Peugeotu. Na svoji karierni poti je zamenjal številne blagovne znamke in pri vsaki pustil pečat. Pri Audiju je z malčkom A2 odgovoril na vprašanje, ali je majhen avto lahko tudi eleganten, bil pa je tudi inovativen in pred časom, pri Lamborghiniju je z gallardom ustvaril lepotca na štirih kolesih, pri Bentleyju pa se je podpisal tudi pod prekrasnega hibridnega konceptnega športnika EXP 10 speed 6. »Sem avtomobilski fanatik. Kar koli počnem v življenju, je povezano z avtomobili,« so njegove besede. Velja omeniti, da je sodeloval tudi z bolj ljudskimi znamkami, Škodo in Seatom, na primer.

Seveda je študiral avtomobilsko oblikovanje, znana pa je anekdota iz časov, ko je delal pri Lamborghiniju. Vsak konec tedna se je usedel za volanski obroč in se iz Bologne odpeljal proti 1800 kilometrov oddaljeni Budimpešti, kjer je živelo njegovo dekle. Včasih si je izposodil miuro, ki je njegov sanjski avto. »Ko jo vozim, se zavem, da se moram še veliko poučiti o vožnji superšportnega avtomobila,« je pošten. Žal mu je, da se pod obliko miure ni sam podpisal, oblikovno pa ga navdušujeta tudi prva generacija porscheja 911 in fiat 500. Pravi, da ga kot oblikovalca avtomobili naravnost fascinirajo, zaveda pa se tudi, da mora imeti avto identiteto, ne glede na to, katero generacijo nagovarja. »Zakaj je porsche 911 tako uspešen in je velik dosežek? Ker nagovarja generacijo za generacijo in ustvarja dediščino, ki je pri vseh spoštovana.«