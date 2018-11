Navsezadnje je nad sinovo novo vlogo navdušena tudi njegova mama, ki ga kliče kar Mali Dick. Malce bolj zmedeni pa so ameriški oboževalci škotskega igralca, saj naj ne bi popolnoma razumeli njegovega angleškega naglasa in mislijo, da v nadaljevanki premierko kliče mama, čeprav jo, kot se za britanskega policista spodobi, naslavlja z »ma'am«, pač kot madam. Nerodno je, ker se glavna junaka zapleteta v razmerje in so bili nekateri ameriški gledalci prepričani, da gre za incest. Dramo, ki jo opisujejo kot »dramsko serijo desetletja«, so posneli in predvajali na BBC, prav tako pa je na voljo na Netflixu. Prav tam pa je igralec doživel nenavaden incident. Ko je bil namreč v pisarnah Netflixa, je postal žejen in pograbil je prvo steklenico vode, ki jo je videl. Tedaj pa mu je eden od uslužbencev dejal, da jo mora nemudoma izpustiti, saj je namenjena le zaposlenim mreže, ker ima nalepko z imenom Netflix. Ko mu je dejal, da vendarle dela za mrežo, je uslužbenec še enkrat ostro ponovil, da mora nemudoma odložiti steklenico z vodo in oditi. Ko je Richard Madden zgodbico povedal v intervjuju na ameriški televiziji, se je odzvalo vodstvo Netflixa in mu v opravičilo poslalo nekaj škatel stekleničk z njihovo vodo.