Mnoge oboževalke so ob letošnjem izboru menile, da je skrajni čas, da naslov pripade tudi Elbi, ki je bil sicer že nekaj let v igri zanj. Tako kot je že nekaj let v igri, da postane James Bond. Britanski igralec je dejal, da bo njegova mama zaradi naziva najbolj seksi moški izjemno ponosna. Razložil je tudi, da je bil, ko so mu sporočili novico, presenečen in se je šel nemudoma pogledat v ogledalo ter si rekel: »Ja, nekam seksi si danes.« Za nagrado meni, da je pravi balzam za ego, saj zase nikoli ni mislil, da je seksi. Predvsem to ni bil, ko je bil najstnik, ko je bil visok in suh ter so ga vrstniki zaradi tega – in njegovega polnega imena Idrissa Akuna Elba – zbadali. »Takoj, ko sem lahko, sem si pustil rasti brke in potem sem bil nenadoma najpopularnejši fant v ulici.« Zanimivo je, da je letošnji najbolj seksi moški na svetu že tretji po vrsti, ki je starejši od 40 let. Pravzaprav je povprečna starost vseh zmagovalcev 38,7 leta. Le Tom Cruise, John F. Kennedy ml. in Mel Gibson so naslov osvojili, ko so bili stari nekaj čez dvajset let. Tokrat je tudi šele tretjič v 32 letih, odkar podeljujejo nagrado, za zmagovalca razglašen temnopolti moški. Prav zato reviji People očitajo, da z izborom podpira stereotipe lepote belih heteroseksualnih moških.

Pripravila Manja Rošini