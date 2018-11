Del spominov je namreč posvečen tudi začetku razmerja z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo in njeno potjo do materinstva. Nekdanja prva dama ZDA v knjigi med drugim razkriva tudi, da se je par dlje časa trudil zanositi. Ko sta naposled le spočela otroka, je Michelle v prvih tednih nosečnosti splavila.

Svoje občutke ob izgubi nerojenega otroka je danes razkrila tudi v izvlečku pogovora za ameriško televizijo ABC, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Počutila sem se izgubljeno in osamljeno in počutila sem se, kot bi mi spodletelo, ker nisem vedela, kako pogosti so splavi, saj ne govorimo o njih,« je dejala v pogovoru, ki ga bodo v celoti predvajali v nedeljo. »Biološka ura je resnična,« je še dejala Obamova.

Razkrila je, da sta se v sredini njenih 30 let s soprogom nato odločila za umetno oploditev. S tem posegom sta najprej spočela prvo hčerko Malio, nato pa še Sasho. »Mislim, da je to najhujša stvar, ki si jo ženske lahko naredimo druga drugi - da ne delimo resnice o naših telesih, kako delujejo in kako ne delujejo,« je dodala.