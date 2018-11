Sodišče je v še nepravnomočni sodbi danes odločilo, da mora Halmed plačati odškodnino nekdanjemu delavcu zaradi diskriminacije na podlagi njegove istospolne usmerjenosti in kršenja delavskih pravic.

Odpuščeni je v tožbi navedel, da je bil tarča verbalnih napadov in posmehovanja vodilnih ljudi v agenciji Halmed in ostalih kolegov, ko so izvedeli, da je homoseksualec. Delovno razmerje so mu odpovedali po eksploziji steklenice z odpadnimi kemikalijami v prostorih agencije spomladi 2014, čeprav v času nesreče ni bil na kraju dogodka. Podvržen je bil tudi »zelo represivnemu in neugodnemu« zaslišanju s strani nadrejenih, ki so ga »vodili predsodki o spolni usmerjenosti«. Trdil je tudi, da je po omenjeni nesreči samo on prejel opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja in da so ga brez delovnih obveznosti premestili v majhno pisarno brez računalnika in telefona. Ocenil je, da gre za neposredno kršitev zakona o boju proti diskriminaciji.

V Halmedu so trdili, da je prekršil strokovna pravila glede označevanja steklenic s kemičnimi odpadki, zaradi česar naj bi prišlo do eksplozije. Že prej naj bi kršil delovna pravila, a proti njemu niso ukrepali. Izpostavili so tudi, da so odpustili tudi njegovega kolega, ki naj bi bil prav tako odgovoren za eksplozijo. Zanikali so, da bi šlo za diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti.

Sodišče je ugotovilo, da so bili postopki uprave proti tožniku po eksploziji posledica njegove spolne usmerjenosti, ob tem da je bil tožnik že prej v agenciji dlje časa tarča homofobije. Izpostavilo je, da so v postopku tudi številne priče potrdile navedbe tožnika o neprimernem odnosu nadrejenih, ki so mu tudi z vulgarnimi izrazi dali vedeti, da bi ga morali odpustiti zaradi njegove homoseksualnosti.