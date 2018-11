V sredo je namreč v javnosti završalo ob razkritju elektronskega sporočila, ki ga je Bandelli septembra posredoval županskemu kandidatu v občini Komen Eriku Modicu. V njem je bil Bandelli kritičen do Modičevih potez, pri čemer mu je navrgel, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki ju vodi SAB.

Minister se je opravičil že v sredo, pa tudi pred četrtkovo sejo vlade je zatrdil, da obžaluje svojo napako. Za opravičilo je izkoristil tudi današnjo sejo DZ. »Zavedam se, da sem pred dvema mesecema naredil hudo napako. Rad bi vam povedal, da je za tem pisanjem seveda zapleteno ozadje, a kljub temu vem, da moj zapis ni bil primeren, zaradi česar mi je resnično žal,« je dejal. Še posebej se je zaradi omenjenega pisanja opravičil Modicu.

Ni pa to edini primer Bandellijeve komunikacije, ki je odmeval v javnosti. Oktobra je denimo na družbenem omrežju facebook v polemiki s še enim komenskim županskim kandidatom Sergiom Stancichem poudaril, da podpira drugega kandidata Deana Zalesjaka, ki »bo seveda dobil maksimalno politično podporo, znanje in ministrske informacije«.

Bandelli v ponedeljek ponoči »počistil« svoje profile na družbenih omrežjih

Bandelli je danes pojasnil, da je »nesporno dejstvo, da imajo župani in občinski svetniki političnih strank, ki so v vladi, lažji dostop do ministrov kot recimo pripadniki drugih strank«. Ker ministre poznajo, jih lahko prijateljsko vprašajo za pomoč in tudi hitro dobijo potrebna znanja in informacije, je dejal in dodal, da so »to te informacije, o katerih sem govoril«.

Po poročanju portala Siol je Bandelli ponoči tudi »počistil« profile na družbenih omrežjih. Tako je zaprl račun na twitterju ter stari profil na facebooku, s čimer je samodejno izbrisal vse svoje objave na tem omrežju, tudi sporne. Njegov novi profil na facebooku pa ni odprt za javnost.

Ministrova dosedanja neprimerna komunikacija je sicer naletela številne obsodbe. Premier Marjan Šarec v ponedeljek pričakuje Bandellijeva pojasnila glede sporne elektronske komunikacije oz. žuganja županskemu kandidatu. Pojasnila pričakuje tudi predsednica SAB Alenka Bratušek, v SAB pa se strinjajo, da je bilo ministrovo ravnanje neprimerno.

Njegovo ravnanje so obsodili tudi v drugih koalicijskih partnericah, v opozicijski SDS pa pričakujejo, da bosta Šarec in Bratuškova Bandellija pozvala k odstopu.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi Bandellija obremenjevale tudi nekatere anonimke, ki opozarjajo na domnevno sporne posle v občini Komen v času, ko jo je vodil kot župan.