Marksisti in hipiji

Redki ljudje so obdarjeni s sposobnostjo pripovedovanja, ki poslušalcu z besedami riše podobe, ki poslušalcu notranjo stran vek spremeni v filmsko platno. Vse je jasno vidno, medtem pa možgani vrtijo glasbeno podlago. Kot pravim, redki so takšni pripovedovalci, a nekaj jih vendarle je. Večina svoje sposobnosti zapravlja za pripovedovanje lepih, a nepomembnih zgodb, redki so junaki, ki z besedami narišejo temno sliko, s katere kot Tisnikarjevi krokarji v nas strmijo kulturni marksisti, ateisti in hipiji brez nacionalnega ponosa – vse zato, da bi ljudje razumeli vso težo sivega neba, ki se spušča na nas.