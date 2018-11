V začetku sezone poškodovan nemški veteran Dirk Nowitzki, recimo, je sedmi najboljši strelec NBA vseh časov. Pred njim so dobesedno samo legende: Kareem Abdul-Jabbar (38.387 točk), Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain in še aktiven LeBron James. Številke doseženih košev, ki so pred vami, so bile nazadnje popravljene sredi tedna, kar pomeni, da so se v zadnjih dneh pri nekaterih še aktivnih košarkarjih še malce spremenile. Jasno, lestvico smo pripravili tudi zato, ker se je Goran Dragić v tej sezoni prebil med deseterico.

Kadar, predvsem na prostorih bivše Jugoslavije, govorimo o najboljšem košarkarju vseh časov, skoraj vedno pomislimo na Dražena Petrovića, redko na njegove soigralce Dina Rađo, Tonija Kukoća ali Vladeta Divca, še redkeje na Radivoja Korača ali Iva Daneua. V NBA se ne bodo strinjali, sedmi najboljši strelec vseh časov je Nemec, rojen leta 1978 v Würzburgu. Nowitzky ima poleg neverjetne bere košev v svoji statistiki še več kot 11.000 skokov. Nemški center (213 cm) je v NBA odigral kar 1471 tekem in kljub višini dosegel kar 1918 trojk. Po nepomembni nemški karieri ga je na draftu kot devetega izbralo moštvo Milwaukeeja, a so ga v tipični NBA-menjavi takoj predali Dallas Mavericksom. Nowitzki igra v Dallasu od leta 1998. Leta 2011 je postal prvak lige, istega leta je bil najboljši igralec finala, leta 2007 pa najbolj koristen igralec lige. V nasprotju z mnogimi Slovenci je Nowitzki veliko igral za nemško državno vrsto, s katero je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu leta 2002 in srebro na evropskem prvenstvu leta 2005.

Starejši od bratov Gasol (1980) je med najboljšimi strelci NBA na 38. mestu. Španski center (213 cm) je v Španiji igral za Barcelono, leta 2001 pa ga je kot tretjega za NBA izbrala Atlanta. Igral je za Memphis, Los Angeles, Chicago, zdaj pa je v San Antoniu. Z LA Lakersi je bil dvakrat prvak lige, šestkrat pa je nastopil na tekmi vseh zvezd. Španec je v NBA nabral tudi 11.223 skokov, z reprezentanco pa je bil svetovni prvak leta 2006 in trikrat evropski prvak. Z olimpijskih iger ima dve srebrni in bronasto medaljo.

V Belgiji rojen francoski reprezentant je 53. najboljši strelec vseh časov v ligi NBA. Tony Parker (1982) je po nastopih za Paris Basket Racing leta 2001 odšel v San Antonio, kjer je bil kar štirikrat prvak NBA, leta 2007 pa tudi najboljši igralec finalnih tekem. Takrat so Spursi s 4 : 0 premagali Cleveland Cavalierse. Od letos 182 cm visok branilec nastopa za Charlotte, drugače pa ima kar lepo serijo medalj tudi z evropskih prvenstev. Leta 2013, ko je bilo prvenstvo v Sloveniji, je bil najkoristnejši igralec prvenstva.

Popularen krilni igralec Pedja Stojaković (1977) je 176. najboljši strelec vseh časov lige NBA. Košarkar iz Slavonske Požege je najprej naredil odmevno kariero v Evropi, igral je za Crveno zvezdo in PAOK, potem pa je leta 1998 odšel v NBA, v Sacramento, kjer je ostal osem let. In pustil velik pečat, čeprav je bil prvak lige NBA šele z Dallasom leta 2011. Stojaković (206 cm) je v NBA nametal kar 1760 trojk, drugače pa je z reprezentanco Srbije osvojil zlato medaljo tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu.

V zgodovino najboljše košarkarske lige na svetu se je s 185. mestom uvrstil jugoslovanski center zlate mladinske generacije. V reprezentanci Jugoslavije, tiste prejšnje federativne in druge kasnejše srbske, je dosegel praktično vse. Srebrno medaljo na olimpijadi, še dve zlati na svetovnih prvenstvih in tri na evropskih. Divac (216 cm) je igral za Partizan, v ZDA pa se je leta 1989 pridružil LA Lakersom. Igral je še za Charlotte in Sacramento, skupaj 1134 tekem. Ob zgoraj omenjenem zbiru točk ima tudi 9326 skokov in več kot 1600 blokad.

Orjaški center (224 cm) iz Eindhovena se je že pri osemnajstih preselil v ZDA, kjer je nastopal za univerzo Marist. Leta 1988 so ga na draftu izbrali pri Indiana Pacersih in orjak (deseti najvišji igralec v zgodovini NBA) je v Indianapolisu ostal dvanajst let, vso NBA-kariero. Rik Smits (1966) je ob velikem številu košev, ki ga uvršča na 203. mesto vseh časov, v statistiko zapisal še 5277 skokov in 1111 blokad. Nastopil je na 867 tekmah in dosegel tudi tri trojke. Na stara leta se nizozemski športnik ukvarja z motokrosom.

Za najboljšega turškega košarkarja vseh časov velja 208 cm visok krilni center iz Istanbula, ki je v Evropi nastopal za domači Efes Pilsen (1996–2000), potem pa se je popularni Hedo (1979) veliko selil po klubih v NBA. Zbral je 997 tekem za klube Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns in za Los Angeles Clippers. Turkoglu je 292. najboljši strelec v ligi NBA, ima skoraj 4000 skokov in 2832 asistenc. Kot reprezentant Turčije beleži še srebro s svetovnega (2010) in srebro z evropskega prvenstva (2001).

Leta 1996 so 221 cm visokega centra iz Kaunasa na NBA-draftu izbrali Cleveland Cavaliersi. Pred tem je igral za lokalni Astletas, po podpisu pa je v Clevelandu ostal kar 12 sezon in postal 297. najboljši strelec v zgodovini najboljše košarkarske lige. Žydrunas Ilgauskas (1975) je v NBA ob omenjenih koših podelil še 1327 blokad in dosegel 6191 skokov. Po Draženu Petroviću in Vladetu Divcu je tretji evropski košarkar z upokojeno številko dresa. Je pa zanimivo, da se je leta 2014, ko je dobil ameriško državljanstvo, odpovedal litovskemu.

Mlajšega od bratov Gasol (1985) je leta 2007 na draftu izbralo moštvo LA Lakersov in ga, zanimivo, hitro zamenjalo za njegovega brata Paua, ki je igral za Memphis. Marc Gasol od leta 2008 torej nastopa v Elvisovem mestu. Pred tem je v Španiji nastopal za rodno Barcelono in Girono. S špansko reprezentanco ima 216 cm visok center dve srebrni medalji z olimpijskih iger, eno zlato s svetovnih in dve zlati z evropskih prvenstev. V NBA beleži 725 nastopov, trenutno je 299. najboljši strelec vseh časov, ki ima tudi 5564 skokov.

Sredi tedna se je Goran Dragić (1986) vrinil med 350 najboljših strelcev vseh časov, a je jasno, da bo to mesto letos presegel. Najboljši slovenski košarkar je sicer pred dnevi kot prvi Slovenec prebil mejo 10.000 doseženih točk v ligi NBA. In ko smo že pri Evropejcih: na desetem mestu je prehitel Tonija Kukoča (9810 točk). Dragić, ki ima s slovensko reprezentanco zlato z evropskega prvenstva, je v NBA odigral 730 tekem in do srede zadel tudi 828 trojk ter pobral 2234 žog pod košem. Ljubljančan je prav tako zbral 3515 asistenc.