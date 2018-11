Na Largo Riborgo so res prihajali avtobus za avtobusom z mladimi ljudmi iz Verone, Pavie, Rima, krajev dol do Puglie in tudi s Sicilije. Ustanovitelj CasaPound Gianluca Iannone se je pozdravljal z aktivisti iz vse države in jim govoril, naj ostanejo mirni, naj disciplinirano korakajo brez besed, naj z nikomer ne govorijo in ne nasedajo provokacijam »onih drugih«.

Karabinjer, ki je štirideset let služboval v policijskih odredih italijanske vojske, je prostodušno rekel, da CasaPound ni nič novega. »Jaz sem vedno tako mislil, zdaj pa na te manifestacije pridemo vsi skup