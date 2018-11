Pri 69 letih se ne počuti samo precej mlajšega po duhu, ampak mu menda tudi njegov zdravnik zagotavlja, da je videti mlajši od petdesetletnika. Svoj rojstni datum hoče zato oče sedmih otrok, ki se opisuje kot »mladi bog«, z v matični knjigi zapisanega 11. marca 1949 spremeniti v 11. marec 1969. Na matičnem uradu v domačem Arnhemu na Nizozemskem so njegovo zahtevo gladko zavrnili, zato se je odločil, da si bo pomladitev skušal izboriti na sodišču. To naj bi o nenavadni zahtevi odločilo že do konca leta, možnosti, da bi prihodnjega marca v drugo srečal abrahama, pa so menda vnaprej nične. Emile seveda misli drugače. Zanj je to, da leta pomenijo omejitve, huda diskriminacija, saj pri 69 letih ne dobiš posojila za novo hišo, ki ga dvajset let mlajšemu ne bi odrekli. »Če na Tinderju (spletni aplikaciji za parčkanje, op. a.) zapišem, da jih štejem 69, ne dobim nobenega odgovora, z 49 leti v matični knjigi in svojim sedanjim mladostnim videzom pa bi se mi odprlo pravo razkošje stikov,« je razlagal De Telegraafu. Pripravljen se je odreči tudi lepi pokojnini, pomislil pa je tudi že na to, da bi potem imel še osmega otroka z nadomestno materjo. Razložil je še, da je njegov cilj zdrav in zadovoljen doživeti vsaj 94 let, a ni navedel, ali s sedanjim ali z želenim novim rojstnim datumom.