Benjamina Ramosa sta s tremi streli v hrbet ubila neznana napadalca na motornem kolesu, pred tem pa je bil tarča več groženj, a je ostal brez prave zaščite. Policija jih je sicer vzela na znanje, a se z njimi resno ni ukvarjala, saj je v državi prevladalo ozračje nekaznovanosti, ki ga je Duterte vzpostavil s svojo tako imenovano »vojno proti drogam« s prosto licenco za ubijanje osumljenih, med katere je prištel tudi odvetnike in sodnike kot povezane s preprodajalci. Obtožbe nacionalnega odvetniškega združenja na račun oblasti je Dutertejev tiskovni predstavnik Salvador Panelo zavrnil kot »neodgovorne« in »neutemeljene«, a ga demantirajo številke. Leta 2016 odprt lov tudi na pravne zastopnike domnevnih preprodajalcev drog je zaradi nekaznovanosti napadov nanje na široko odprl vrata za napade nanje iz kateregakoli povoda in 56-letni Ramos je bil očitno žrtev lobija, ki nasprotuje že pred štirimi desetletji zasnovanemu programu razdelitve zasebne in javne obdelovalne zemlje malim kmetovalcem. Ubiti kmetje, med njimi dva najstnika, katerih družine je zastopal, so bili namreč člani sindikata delavcev na plantažah sladkornega trsa, ki so protestno zasedli del zemljišča velike haciende Nene na četrtem največjem filipinskem otoku Negros. V tako imenovani vojni proti drogam naj bi število ubitih na Filipinih preseglo 20.000, med njimi pa je poleg uvodoma omenjenih 34 pravnikov (24 odvetnikov, treh sodnikov in sedmih tožilcev) vsaj ducat novinarjev ter 11 županov in šest podžupanov. Od letošnjega februarja ob nasprotovanju Duterteja uboje preiskuje tudi mednarodno kazensko sodišče (ICC), Human Rights Watch pa je Ramosov umor označil za »obtožnico nekaznovanosti«, ki se samo še razrašča.