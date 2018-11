Umetna inteligenca oziroma digitalni kompoziti, kot so jih poimenovali, je bila ustvarjena iz videoposnetkov človeških voditeljev, ki berejo novice, in sintetiziranih glasov. Pri tiskovni agenciji Xinhua so za podlago svojih novih voditeljev uporabili posnetke človeških voditeljev, ki so jim animirali dele ust in obraza, ter jih tako spremenili v virtualne lutke.

Upravljan obraz so povezali s sintetiziranimi glasovi in tako dobili digitalne voditelje, ki imajo »neskončne možnosti uporabe,« kot so navedli pri tiskovni agenciji. Kot poudarjajo, je umetna inteligenca predvsem cenejša od običajne delovne sile, dela lahko 24 ur na dan na različnih platformah in tako povečuje učinkovitost. Ustvarili so dva voditelja, enega za angleško in enega za kitajsko občinstvo.

Odzivi občinstva so zaenkrat še neznani, brez dvoma pa utegne tovrstna inovacija v temelje spremeniti medijsko sfero. Nadomeščanje človeških delavcev z umetno inteligenco bo prineslo veliko odpuščanj, obenem pa umetna inteligenca zaenkrat še ne bo sposobna kritično vrednotiti vsebine, ki jo sporoča.