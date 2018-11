Đoković je v začetku tega tedna znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP, le štiri mesece in pol pred tem pa je bil na zanj skromnem 22. mestu. Po zmagah na turnirjih za grand slam v Wimbledonu in odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku ter zmagoslavjih na turnirjih serije masters v ameriškem Cincinnatiju in kitajskem Šanghaju, je znova številka 1, na tem položaju pa je zamenjal v zadnjem obdobju poškodovanega Španca Rafaela Nadala.

»Đoković je uprizoril zgodovinsko vrnitev in postal prvi igralec, ki je v tekočem letu naredil tako viden skok po lestvici in se izven 'top 20' prebil na prvo mesto lestvice ATP. Đoković je petič sezono končal na prvem mestu lestvice ATP, kar je v preteklosti uspelo le še Američanoma Jimmyju Connorsu in Petu Samprasu ter Švicarju Rogerju Federerju,« so zapisali na spletni strani ATP.