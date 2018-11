Kot so sporočili iz direktorata za civilno letalstvo, so letalo zasegli v četrtek zvečer, ko se je nanj že vkrcalo 149 potnikov, namenjenih v London. Ti so se morali potem izkrcati in pet ur čakati na naslednji let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obžalovanja je vredno, da je bilo treba letalo zaseči, potem ko je spodletelo več prizadevanj, da letalski prevoznik povrne subvencijo, so še sporočili iz direktorata. Ta ukrep je bil po njegovih navedbah "zadnja možnost", letalo pa bo ostalo v njihovih rokah do poplačila zneska.

Ryanair se na dogodek v javnosti še ni odzval.

Evropska komisija je leta 2014 odločila, da mora Ryanair Franciji povrniti denarno pomoč v vrednosti 858.000 evrov, ki jo je podjetje v obliki rabatov in tržnih dogovorov dobilo na letališču v Angoulemeu. Podjetje doslej te odločitve kljub številnim pozivom ni upoštevalo.