15-mesečni deklici, Nima in Dawa Palden, sta imeli skupaj zraščen trup in samo ena jetra. Zraščeni sta bili tako, da sta se gledali. Nista mogli skupaj sedeti, zato sta morali ležati, lahko pa sta stali, vendar ne obe hkrati.

Kot je novinarjem dejal glavni kirurg Joe Crameri, sta deklici operacijo dobro prestali in je o uspehu operacije z veseljem obvestil njuno mater. »Pri nobeni operaciji ni nič boljšega kot to, da lahko greš do staršev in jim poveš, da smo poskrbeli za njihovega otroka,« je dejal po poročanju britanskega BBC.

Iz fotografij, ki jih je objavila bolnišnica, je razvidno, da deklici ležita na ločenih posteljah.