Nizozemski trener se tako seli na Portugalsko po šestih mesecih na čelu Al-Jazire v Združenih arabskih emiratih in je s klubom »podpisal pogodbo do 30. junija 2021«, so še zapisali pri Sportingu. Keizer je sicer večino trenerske kariere preživel v svoji domovini, kjer je bil trener Ajaxa in Emmna.

Oseminpetdesetletni Pereira je izgubil službo po porazu lizbonskega prvoligaša v ligaškem pokalu z 1:2 proti drugoligašu Estorilu. To je bil njegov drugi staž na klopi Sportinga. Prvič je lizbonski klub popeljal do finala evropske lige 2005.

Sporting je ta čas na tretjem mestu portugalskega prvenstva in ima za vodilnim Portom po devetih krogih tri točke zaostanka.