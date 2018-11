V eksploziji, ki je razdejala celotno tretjo etažo sicer petnadstropnega stanovanjskega bloka v Ulici bratov Greifov v mestni četrti Pobrežje, je bilo poškodovanih 30 od 32 stanovanjskih enot v bloku ter več kot 30 osebnih avtomobilov, ki so bili parkirani v bližini. Gmotna škoda po prvih ocenah policije presega pol milijona evrov.

Hudo poškodovani 52-letnik, ki je v stanovanju živel sam, je še vedno v kritičnem stanju. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Munda, ugotovitve utemeljujejo sum, da je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je predpisana kazen do deset let zapora.

Osumljeni Mariborčan se je že večkrat psihiatrično zdravil v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, tako hospitalno kot ambulantno. V ustanovo je bil po besedah Munde priveden tudi že v spremstvu policistov in svojcev, nazadnje avgusta letos, ko je v alkoholiziranem stanju izražal samomorilske grožnje. Zaradi tega so ga hospitalizirali v varovano enoto.

Policija ga je v preteklosti večkrat obravnavala zaradi različnih dogodkov oziroma prijav, največkrat zaradi kršitev javnega reda in miru.

V nesreči še dva lažje poškodovana

Poleg njega sta bili ob eksploziji po podatkih policije poškodovani še dve osebi. V obeh primerih je šlo za lažje poškodbe; 11-letni otrok, ki je bil v tistem času v enem od ostalih stanovanj v tretjem nadstropju, je med reševanjem psa izpod ruševin dobil odrgnine po roki, v drugem nadstropju pa je 27-letni moški zaradi lomljenja stekla dobil vreznine po nosu in nogi.

Kriminalisti so po ogledu kraja dogodka in z zbiranjem obvestil nesporno ugotovili, da je bila eksplozija posledica prerezane plinske cevi v stanovanju 52-letnika. Zaradi tega je prišlo do uhajanja plina, kaj točno je sprožilo eksplozijo, pa še ni znano. »Ali je bila kakšna vnetljiva snov, vžigalnik ali kaj drugega, še ugotavljamo,« je povedal Munda.

V eksploziji je bilo popolnoma uničenih šest stanovanj, ki so tako neprimerna za bivanje. Dostop na območje je še vedno omejen. »Naša naloga je tudi zaščita premoženja. Ta trenutek se še izvajajo ukrepi v smislu zavarovanja in zaščite, da ne bi prišlo do morebitnih kaznivih dejanj,« je dejal Munda.

Predstavniki zavarovalnice v sodelovanju z upraviteljem bloka natančno popisujejo škodo. Stanovalci, ki so ostali brez doma, so se začasno zatekli k svojcem ali prijateljem, občina pa jim je ponudila tudi začasne bivalne enote Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Po besedah vodje občinske službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mateja Zupaniča se zaenkrat še nihče ni odločil za to možnost.