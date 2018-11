Po njihovih zagotovilih glede pridobivanja okoljskih odločb v povezavi z izkoriščanjem zemeljskega plina nobeden od partnerjev, ki sodelujejo v projektu, ni nikoli izvajal nikakršnih pritiskov.

»Komunikacija na družbenih omrežjih, ki je bila v medijih izpostavljena in kaže na frustracijo domnevnih delničarjev, je očitno posledica nerazumno dolgega postopka, in ni uradna komunikacija nobenega od partnerjev v projektu, takšno vrsto komunikacije pa obsojamo in se od nje distanciramo,« so še zapisali v Geoenergu, ki je nosilec energetskega projekta v Petišovcih, in dodali, da je britanska družba Ascent Resources svoje delničarje že večkrat pozvala, naj na tak način ne komunicirajo.

V nadaljevanju so pojasnili, da postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za čiščenje zemeljskega plina na območju Murske depresije Arso vodi že od junija 2014, zakon o varstvu okolja pa za izdajo tovrstne odločbe predvideva šestmesečni rok.

Opozorili so še, da tudi predhodni postopek za izvedbo ponovnega hidravličnega lomljenja na dveh vrtinah poteka že skoraj leto in pol, medtem ko zakon predvideva dvomesečni rok.