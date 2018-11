Najdba po mnenju strokovnjakov priča o tem, da se jamska umetnost, ki velja za eno največjih inovacij v človeški kulturi, ni najprej pojavila v Evropi, kot je veljalo doslej, in da so imeli pomembno vlogo pri njenem razvoju tudi ledenodobni umetniki Jugovzhodne Azije. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, je bil sicer obstoj prazgodovinskih slikarij v apnenčastih jamah v oddaljenih in divjih gorah v indonezijski provinci Vzhodni Kalimantan na otoku Borneo znan od 90. let minulega stoletja.

Najstarejša večja slika vrste divjega goveda

Strokovnjaki so jih v raziskavi, ki je bila objavljena v reviji Nature, razdelili v tri skupine: rdeče-oranžne slike živali (večinoma divjega goveda) in odtisi dlani; mlajše odtisi dlani in zapleteni motivi v barvi murve; in človeške figure, čolni ter geometrijske oblike, izdelani s črnim pigmentom.

Na podlagi vzorcev kalcijevega karbonata iz skoraj nedostopne jame so prišli do prve zanesljivejše ocene časa, kdaj so poslikave nastale. Po Aubertovih besedah se je izkazalo, da so starejše, kot so menili sprva. »Najstarejša podoba v jami, ki smo jo datirali, je večja slika neidentificirane živali, verjetno neke vrste divjega goveda, ki še danes živi v džungli Bornea. Stara je stara najmanj 40.000 let in je tako najstarejši znani primer figuralne umetnosti,« je dodal.

Rdeče-oranžna odtisa dlani iz iste jame sta stara najmanj 37.200 let, medtem ko je tretji star približno 51.800 let. Datacije tako kažejo na to, da se je paleolitska jamska umetnost najprej pojavila na Borneu, in sicer pred približno 52.000 do 40.000 leti. In to je približno sočasno oziroma nekoliko bolj zgodaj, kot se je pojavila najstarejša znana poslikava v Evropi, pripisana modernemu človeku. Študija po pisanju dpa pripoveduje, da je zgodba o tem, kdaj in kje se je pojavila jamska umetnost, precej zapletena. »Kdo so bili ledenodobni umetniki na otoku Borneo in kaj se je zgodilo z njimi, ostaja skrivnost,« je besede so-vodje projekta, indonezijskega arheologa Pindija Setiawana z Tehnološkega inštituta v Bandungu, povzela dpa.