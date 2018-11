Paul George je bil z 20 točkami prvi strelec Oklahome na poti do sedme zaporedne zmage. George je dodal še enajst skokov, šest podaj in šest ukradenih žog. »V redu sem igral. Ni bilo še najboljše, ampak v redu. Vedno imaš priložnost, da igraš še boljše, zadeneš še več metov,« je dejal George.

Čeprav ni bil preveč navdušen nad svojo predstavo, pa je bil toliko bolj zadovoljen z zmago svoje ekipe, ki je sezono odprla s štirimi zaporednimi porazi, zdaj pa nanizala sedem zmag. »Vesel sem bil, da smo zmagali. Igrali smo na vso moč in se trudili na parketu tudi na treningih. To nas je poneslo preko začetne ovire,« je še dejal George.

Novozelandec Steven Adams je dodal 19 točk in deset skokov, Terrance Ferguson in Nemec Dennis Schröder pa sta jih vsak k zmagi dodala po 14.

Prvi strelec gostov je bil James Harden z 19 točkami, a je zadel le sedem od 19 metov iz igre.

Do odmevne nove zmage so prišli tudi Milwaukee Bucks, ki so na gostovanju v Kaliforniji s 134:111 premagali prvake NBA, Golden State Warriors. Pri gostih se je najbolj izkazal Eric Bledsoe, ki je dosegel 26 točk, štiri skoke in šest podaj, Giannis Antetokounmpo je k zmagi dodal 24 točk, devet skokov in štiri podaje, Malcom Brogdon pa 20 točk. Pri bojevnikih je bil najbolj razpoložen Klay Thompson s 24 točkami.

V Phoenixu so imeli Boston Celtics v tretji četrtini še 22 točk zaostanka, na koncu pa so ekipi Suns, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, prizadejali boleč poraz po podaljšku s 116:109. Phoenix Suns do na zadnjih desetih tekmah doživeli še deveti poraz.

Kyrie Irving je 18 od svojih skupno 39 točk dosegel v zadnji četrtini in podaljšku, Marcus Morris pa je za Boston proti svoji nekdanji ekipi dodal 17 točk.

Izidi: Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 98:80 Phoenix Suns - Boston Celtics 109:116 (podaljšek) Portland Trail Blazers - LA Clippers 116:105 Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 111:134