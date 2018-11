V soboto bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo po nižinah dopoldne megla, čez dan pa bo sončno. Zapihal bo šibek jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo na vzhodu sončno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, še bo pihal jugozahodnik.