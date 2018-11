Verigarji so prve slovenske znamke oziroma serija znamk, ki so izšle kmalu po razpadu Avstroogrske in jih je novembra leta 1918 oblikoval akademski slikar Ivan Vavpotič. Seriji znamk je skupen motiv sužnja, ki trga verige, kot suženj pa je upodobljen znani orodni telovadec in poznejši dobitnik olimpijske medalje Stane Derganc.

Značilnost teh znamk je, da so nastajale v času pomanjkanja po prvi svetovni vojni, zato so jih tiskali v Ljubljani, v času stavke jeseni leta 1919 pa tudi na Dunaju, in sicer na različnih vrstah papirja z različnimi barvnimi odtenki, perforirali so jih na različnih napravah in gumirali z razpoložljivimi lepili.

Ob stoletnici izida bo Pošta izdala znamko v poli po 25 kosov, spremljala jo bosta tudi ovitek in žig prvega dne, ki je na voljo na pošti 1101 Ljubljana. Znamka predstavlja portret slikarja Ivana Vavpotiča in motiv ene izmed znamk Verigar.