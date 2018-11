Več kot tisoč protestnikov je na newyorškem Times Squaru vzklikalo gesla v podporo posebnemu preiskovalcu Robertu Muellerju in proti predsedniku Trumpu ter v zaščito pravni državi. Podoben scenarij se je odvijal tudi med drugim v Chicagu, Greensborou v Severni Karolini, Chattanoogi v Tennesseju in drugod po ZDA.

Trump je dan po vmesnih volitvah v sredo prisilil Sessionsa v odstop in na njegov položaj začasno imenoval šefa Sessionsovega kabineta, pravnika Matta Whittakerja.

Rusi so se dokazano vpletali v ameriške volitve 2016 v podporo Trumpu. Med drugim s propagando na družabnih medijih in vdorih v demokratske računalnike ter objavami negativnih informacij o demokratih preko organizacij, kot je WikiLeaks. Mueller, ki je bil imenovan potem, ko je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, je to potrdil z obtožnicami, ugotavlja pa še, kdo iz Trumpove kampanje je pri tem sodeloval z Rusi.