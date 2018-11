Včerajšnji dan je bil za stanovalce bloka na Ulici bratov Greifov 18 v Mariboru, ki ga je v sredo popoldne razdejala eksplozija plina, mučen. Najhuje je bilo za stanovalce tretjega nadstropja, v katerem je eksplodiralo, saj stanovanja tam trenutno niso primerna za bivanje in so se nekateri stanovalci namestili pri prijateljih ali sorodnikih, nekateri pa so sprejeli ponudbo občine Maribor, ki jim je zagotovila nadomestno bivališče, dokler se ne bodo mogli vrniti v svoje stanovanje.

Kdaj bodo stanovanja obnovljena, včeraj ni mogla povedati niti predstavnica Staninvesta, ki upravlja blok, Biserka Kolar. Po ogledu je povedala, da so stanovanja statično sicer varna, a ljudje v njih ne morejo bivati, ker so brez oken, vrat in notranje opreme – uničene so postelje, mize in drugo pohištvo. Natančnih podatkov o škodi še nimajo zbranih, težko pa je tudi napovedati, kdaj bo v stanovanja vgrajeno stavbno pohištvo, kar je osnovni pogoj, da se ljudje lahko vrnejo v svoje domove. Popolnoma uničenih je šest stanovanj od skupno 32, kolikor jih je v omenjenem bloku, in v prav vsakem bo potrebno vsaj kakšno manjše popravilo, se je izkazalo po ogledu.

Odtrgalo vrata in okna Med tistimi, ki jim je eksplozija tako razdejala stanovanje, da v njem trenutno ne morejo bivati, sta tudi Nastja Kadenšek in Luka Igerc, najemnika stanovanja v tretjem nadstropju, v katerem je eksplodiralo. »Sedela sva v kuhinji, ko se je zaslišala strahovita eksplozija. V trenutku je v stanovanju potrgalo vrata in okna. Luka je takoj poklical policijo in reševalce, potem sva stekla na hodnik. Takrat sem tudi opazila, da Luka krvavi, a sva vseeno najprej pogledala k sosedom, ali se je komu kaj zgodilo. V bloku je zavladala panika, vsi so hoteli čim prej ven,« je včeraj pred blokom, preden sta se s partnerjem odpeljala, pripovedovala Nastja Kadenšek. »Streho nad glavo sva našla pri prijateljih,« je povedal Luka Igerc, eden izmed treh poškodovanih, ki so ga v sredo popoldne oskrbeli v UKC Maribor. Poškodba na srečo ni bila hujša, šlo je za manjšo krvavitev iz arterije. »Kako dolgo bo trajalo, da se bomo lahko vrnili v stanovanja, nam ni še nihče mogel povedati,« je nadaljeval Igerc. Povedal je še, da je minilo manj kot pet minut, da so policisti in gasilci ter reševalci prispeli do bloka in začeli ukrepati. »Takoj se je začela evakuacija stanovalcev, a niso vsi hoteli iz bloka. Starejša gospa, ki stanuje v prvem nadstropju, ni hotela iz svojega stanovanja, gasilci so jo komaj pripravili do tega, da je odšla na varno,« se je nekaterih podrobnosti med intervencijo spomnil Luka Igerc.