Novinar CNN ne sme v Belo hišo

Epilog odmevnega prepira med Donaldom Trumpom in novinarjem CNN Jimom Acosto med povolilno tiskovno konferenco v Beli hiši je preklic novinarjeve akreditacije. Objektivnejši spremljevalci dogodka incident pripisujejo obema stranema. Acosti zamerijo uzurpiranje mikrofona za »intervju« s predsednikom pred množico čakajočih kolegov z vprašanji v omejenem času, Trumpu pa zdaj že prislovične izpade pri obravnavanju novinarjev, ki jih obklada s »sovražniki ljudstva«, tokrat pa še z osebnimi ocenami. Acosto je označil za »nesramnega in groznega človeka«, Petra Alexandra iz NBC, ki je stopil kolegu v bran, pa za ne najboljšega novinarja. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je suspenz Acostove akreditacije objavila takoj po koncu tiskovne konference, je ukrep upravičila z novinarjevim ravnanjem in ne njegovim vztrajanjem pri vprašanjih, na katera Trump ni več želel odgovarjati. »Predsednik verjame v svobodo medijev in pozdravlja težka vprašanja njemu in administraciji, ne bomo pa nikoli dopustili, da bi novinar položil roko na mlado žensko, ki zgolj skuša opravljati svoje delo kot pripravnica v Beli hiši,« je dejala. Videoposnetek, ki je takoj zakrožil naokoli, je pokazal, da je pripravnica potem, ko je Trump zahteval, da Acosta utihne in prepusti vprašanja drugim, poskušala novinarju večkrat odvzeti mikrofon, pri čemer pa jo je sam enkrat ustavil tako, da jo je zadržal za nadlaket. Povod za suspenz je zato za ameriške novinarje lažen, pravi naj bi se skrival v dolgi zgodovini Trumpovih spopadov s CNN, ki je sporočil, da svojega novinarja v celoti podpira.