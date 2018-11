Lovci so se 31. oktobra v lovišču Lovske družine Gračišče na območju Gradina v bližini slovensko-hrvaške meje odpravili na skupinski lov. Naleteli so na divja prašiča in pri tem enega uplenili. Potem ko so ga ustrelili, so v stik z njim prišli trije lovski psi dveh različnih lastnikov in ustreljeno žival obgrizli. Eden od psov je bolezenske znake (težave z očmi, razdraženost, nemirnost, izcedek iz nosu, močna srbečica…), na podlagi katerih so veterinarji kasneje posumili na bolezen Aujeszkega (BA), začel kazati v petek, 2. novembra. Dan kasneje, ko je lastnik bolezen zaznal tudi pri drugem psu, je prvi poginil, drugega pa so veterinarji uspavali. Lastnik tretjega psa, ki je bil prav tako v stiku z uplenjenim divjim prašičem, bolezenski znakov pri svoji živali za zdaj ni opazil.

Dogodek je izzval precejšen preplah v javnosti in med lovci. Slednji so v paniki ponekod odpovedali lov na divje prašiče, saj uradnih pojasnil glede nevarnosti te bolezni od pristojnih institucij (še) niso dočakali, čeprav je prvi pes poginil že 3. novembra in čeprav je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) ljubljanske veterinarske fakultete bolezen pri dveh lovskih psih potrdil v torek, 6. novembra. Dekan veterinarske fakultete dr. Andrej Kirbiš nam je včeraj v zvezi s tem dejal, da o rezultatih laboratorijskih preiskav za bolezni javnosti ne obveščajo, ker jih k temu zavezuje zakon o varovanju osebnih podatkov. »Prizadete pse je obravnavala zasebna veterinarska ambulanta, zato smo iz laboratorija dolžni o bolezni obveščati le prek sistema EPI (to so storili v sredo, 7. novembra zjutraj, op. p.),« nam je pojasnil dekan.

Da bi bila zgodba še bolj napeta, so šli veterinarji v lov za lovcem, ki si je uplenjenega divjega prašiča odnesel domov. Bolezen Aujeszkega se namreč z divjih prašičev prenaša tudi na domače (po navedbah strokovnjakov veterinarske fakultete prek dihal ali ust). Lovsko trofejo so našli v Cerkljah na Gorenjskem, je del odvzeli za laboratorijsko analizo (preostanek merjasca zamrznjen čaka na zeleno luč za morebitno zaužitje), rezultati pa naj bi bili znani danes.

BA je za pse smrtno nevarna

Vlogo obveščevalca javnosti je v tem primeru prevzela Veterinarska ambulanta Hrpelje, ki je sprejela na zdravljenje oba lovska psa, okužena z BA. »Pozor! V naši ambulanti smo pri dveh lovskih psih potrdili bolezen Aujeszkega. Bila sta v stiku z mrtvim merjascem na Obali. Bolezen je smrtno nevarna za pse (in mačke), žival se okuži z zaužitjem kužnega mesa. Zato imejte pse v naravi/gozdu vedno na povodcu, da lahko preprečite glodanje crkovine,« so sporočili na svojem profilu na facebooku.

Veterinar Klemen Širca iz omenjene veterinarske ambulante nam je pojasnil, da je bolezen Aujeszkega presenetila tudi njih. »Ko so kolegi dobili na zdravljenje prvega psa, ni bilo jasno, za kaj gre. Imel je otečene oči, sprva so mislili, da ga nekaj zelo boli, zato so ga zdravili s protibolečinskimi zdravili, a se nanje ni odzival. Začel se je praskati okoli oči, imel je krče, ponoči je krvavo bruhal in imel drisko, nato je poginil. Šele naslednji dan, ko je lastnik povedal, da ima enake bolezenske znake tudi njegov drugi pes in da sta bila oba na lovu in v stiku z divjim prašičem, smo sestavili zgodbo,« nam je pojasnil Klemen Širca. Potrdil je, da je med lovci zaradi tega zavladal preplah, saj se ne ve, koliko je okuženih divjih prašičev in kolikšna je realna nevarnost za lovske pse.

Lani so slovenski lovci uplenili 12.500 divjih prašičev. Brakade na divje prašiče (to je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z več kot dvema lovskima psoma goničema ali brakoma) so po navedbah Lovske zveze Slovenije (LZS) zdaj v začetni fazi. »V konkretnem primeru je lovska družina brakado ustavila za en teden, saj imajo na opazovanju še druge pse. Ko bo ugotovljeno, da so psi zdravi, bodo brakade nadaljevali,« so nam pojasnili v LZS.