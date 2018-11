Ob pripravi tega zapisa smo se sprva želeli pošaliti iz naših ljubih sosedov, ki so včeraj množično drli v nov nakupovalni center na obrobju Pulja, v največjega in najlepšega v Istri. Fotografije časnika Glas Istre so bile zgovorne, »zmagala« je tista z drvečo babico, ki je pred seboj potiskala otroški voziček, da bo ja prva ugledala blišč kapitalizma, ki je vendarle zajel tudi lepo njihovo.

No, potem pa smo zasledili vest o neverjetni gneči in vrsti ljudi, ki se je včeraj že navsezgodaj vlekla po ljubljanski Čopovi, kjer so v neki trgovini zgolj in samo začeli prodajati kolekcijo neke očitno hudo znane blagovne znamke.

Kako že gre? Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba!

N. N.