Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, sta premierja obsežen del pogovora namenila prihodnosti delovanja Evropske unije.

Strinjala sta se, da je treba okrepiti delovanje EU, da se bo lahko učinkoviteje soočala s ključnimi izzivi in grožnjami, zagotavljala varnost na zunanjih mejah in znotraj unije ter omogočala ekonomsko in socialno varnost.

Soglašala sta tudi glede potrebe po usklajeni, enotni in vzdržni migracijski politiki EU, ki mora biti osnovana na učinkovitem nadzoru zunanjih meja EU. Strinjala sta se, da EU potrebuje evropske rešitve in ne enostranskih, ki bi spodkopale temeljna načela EU, in se zavzela za ponovno celovito delovanje schengenskega območja.

Delila sta tudi stališče, da sta ekonomska in socialna konvergenca v EU ključna pogoja za njeno dolgoročno stabilnost in enotnost.