Pri študentskem projektu Virus želijo, da bi se število na novo okuženih z virusom HIV in posledično zbolelih za aidsom zmanjšalo. Prav tako se jim zdi pomembno, da se zniža diskriminacija ljudi, ki živijo s HIV. Diskriminacija onemogoča učinkovito spopadanje z virusom, saj podžiga stigme, ki so povezane s spolno usmerjenost in spolom, zaradi česar imajo ljudje zadržke do testiranja na okužbo s HIV.

Vodilo letošnje akcije ob 1. decembru je Poznaš svoj status? Javnost želijo informirati o virusu HIV, opomniti, da ta ne predstavlja več smrtne obsodbe, temveč kronično obolenje, in informirati ljudi, kdaj in kje poteka anonimno testiranje, s katerim lahko preverijo svoj bolezenski status. S pravočasnim odkritjem morebitne okužbe lahko ustrezno ukrepajo. V akciji bodo tudi izpostavili pomen rednega testiranja ljudi, ki bi bili okužbi lahko izpostavljeni. »Pri posameznikih želimo vzbuditi samoangažiranost pri skrbi za svoje zdravje, saj imajo prej odkrite okužbe ob nadaljnjem zdravljenju veliko boljšo prognozo,« sporočajo pri projektu Virus, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije.

Ljudi bodo 1. decembra nagovarjali na stojnicah na Kongresnem trgu in glavni avtobusni postaji v Ljubljani. Na voljo bodo kondomi, rdeče pentljice in priložnostne nagrade.