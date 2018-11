V Gorenjskem muzeju bodo danes odprli razstavo o osrednjem kranjskem spomeniku kulturne dediščine, o gradu Khislstein in rodbini Khisl, po kateri je dobil ime. Soavtorica razstave in obenem direktorica muzeja Marjana Žibert je prepričana, da bo razstava privabila obiskovalce mestnega jedra, ki jim je ta lepo obnovljen ter zgodovinsko in kulturno bogat objekt mnogokrat neznanka. Razstava o 440 let starem gradu in rodbini Khisl naj bi bila ena od privlačnosti mesta, ki se kot številna druga po Sloveniji bojuje s težavami pri oživljanju mestnega jedra, kjer grad stoji. Soavtorica razstave je Veronika Pflaum, pri njeni pripravi pa je sodelovala cela vrsta sodelavcev in strokovnjakov iz vse Slovenije in tujine.

Podjetna družina, pečat pustili tudi kot meceni Khislovi, ki so imeli približno 30 podobnih poslopij na ozemlju današnje Slovenije, dejansko v gradu niso stanovali, so mu pa po nakupu stavbe dali svoje ime. K nam so Khislovi verjetno prišli iz Bavarske, a so bili v našem okolju s podjetnostjo uspešni in pustili pečat tudi kot meceni. Radi so delovali v lokalnem okolju, eden med njimi je postal celo ljubljanski župan. Kranjski plemiški dvorec so kupili v 16. stoletju in ga prezidali v grad. Svojo končno in zelo lepo podobo je grad dobil v letu 2012, ko je bila končana prenova s pomočjo evropskega denarja in je v njem urejen tudi osrednji razstavni prostor Gorenjskega muzeja. Projekt predstavitve gradu in rodbine Khisl je stal okoli 25.000 evrov, ogled pa pomeni svojevrsten sprehod skozi zgodovino tako Kranja kot širšega okolja, kjer so delovali Khislovi.