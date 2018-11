Če so se občine in vlada v zadnjih štirih letih razhajale brez skupnega dogovora o višini državnega sofinanciranja občin, je tokrat dogovor o povprečnini uspel že na četrtih pogajanjih. Občine bodo prihodnje leto dobile 573,5 evra na prebivalca, kar je 15,5 evra več od prvotno predvidenega zneska. Država jim bo v prihodnjem letu iz naslova povprečnine tako namenila skupaj 1,1 milijarde evrov: to je 31 milijonov več od predvidenih in 45 milijonov več, kot so občine dobile letos.

Ljubljani 3,6 milijona evrov več In kaj 15,5 evra višja pov