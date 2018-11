Hrvaška policija je na podlagi evropskega pripornega naloga prijela četverico hrvaških državljanov na območju Zagreba in hrvaške Istre, srbskega državljana pa na mejnem prehodu s Srbijo v Tovarniku. Prijeti so stari med 43 in 60 let, enega od hrvaških državljanov pa povezujejo z znano mednarodno kriminalno skupino Rožnati panter.

Nakit so ukradli z razstave nakita neprecenljive vrednosti Zakladi mogulov in maharadž v Doževi palači v Benetkah. Kot navaja hrvaška policija, so tatovi med drugim odnesli par uhanov iz platine in diamantov, vreden milijon dolarjev, ter več kot dva milijona dolarjev vredno broško iz platine in rubinov.

Na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva so še zapisali, da na sodišču v Benetakh poteka kazenski postopek proti prijeti peterici.

Hrvaškega državljana, ki ga imajo za domnevnega člana mednarodne roparske organizacije Rožnati panter, naj bi iskali tudi v Švici zaradi kraje nakita med razstavo Baselworld 2011. Vrednost odtujenega nakita v Baslu marca 2011 je ocenjena na osem milijonov švicarskih frankov.