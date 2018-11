Levji delež skoka so indeksi zabeležili dan po volitvah v ZDA. Rezultati volitev v dom predstavnikov in senat so več kot očitno pomirili vlagatelje, saj so bili rezultati praktično identični napovedim različnih anket, hkrati pa je bilo za vlagatelje verjetno dovolj že to, da so volitve preprosto mimo (brez večjih pretresov).

Tehnološko podjetje Take-Two, ki se ukvarja s programiranjem računalniških iger, je v sredo sporočilo boljše podatke iz poslovanja od pričakovanih. Investitorji so se namreč pripravili na opazen upad poslovanja glede na enako obdobje lani, vendar je podjetje doseglo rast dobička na 1,09 dolarja na delnico, pričakovanja pa so se gibala pri 93 centih. Prihodki so se ustavili pri 492,7 milijonih dolarjev, kar predstavlja 11-odstotno rast. Vlagatelje je še posebej navdušil precej optimističen pogled na poslovanje v prihodnjih dveh četrtletjih, saj vstopamo v praznično obdobje, v katerem družba vedno dosega najboljše rezultate prodaje. Delnice družbe so včeraj v rednem delu trgovanja pridobile 1,7 odstotka, v zunajrednem delu po objavi podatkov o poslovanju pa so vlagatelji ceno delnic dvignili še za 2,5 odstotka.

Za nekoliko negativno presenečenje so pretekli teden poskrbeli pri družbi Apple. Tehnološki gigant se je namreč odločil, da v svojih četrtletnih poročilih ne bo več sporočal števila prodanih enot pametnih telefonov iphone, kot tudi drugih tehnološki proizvodov. Za potezo se je družba odločila, ker menijo, da niso zgolj proizvajalec tehnološke opreme, temveč so njihovi prihodki sestavljeni iz množice drugih storitev, ki jih vlagatelji po njihovem mnenju zapostavljajo. Na drugi strani statistični podatki kažejo, da je Apple vrh po številu prodanih enot dosegel v letu 2015, od takrat pa število prodanih enot izdelkov počasi upada. Vse skupaj je nekoliko humorno, saj so vodilni pri družbi Apple pred leti precej javno kritizirali trgovskega velikana Amazon, ki se je takrat odločil, da ne bo več sporočal števila prodanih enot njihovih e-bralnikov knjig. Apple je Amazon obtožil, da je umik podatkov jasno prikrivanje slabe prodaje. Ali je to trend tudi pri družbi Apple, pa bo povedal čas. Po objavi novice so delnice družbe upadle za 7 odstotkov, ko je za kratek čas tržna kapitalizacija tudi upadla pod 1 bilijon ameriških dolarjev.