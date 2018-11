Božična norija je že skoraj v polnem teku. Veletrgovci so že razposlali svoje kataloge igrač, najljubše jesensko čtivo otrok. Nekateri so jih premeteno zapakirali med zelo priljubljene otroške revije. Trgovine so že nabasane z božično dekoracijo, celo smreke že prodajajo, ker nikakor ne gre zaostajati za mestnimi središči in je treba tudi stanovanja božično »okičiti« že novembra, ne pa šele na božični večer, kot je nekoč velevala tradicija.

V vsem tem potrošniškem pretiravanju ni nič čudnega, da so trgovci našli novo božično tržno nišo – živali! Hišne ljubljenčke smo že tako počlovečili, da jedo vegetarijansko hrano brez glutena, začinjeno z zelišči, psi nosijo enake mini deževne plaščke kot lastnice, mačke pa malo in veliko potrebo opravljajo na človeškem stranišču. V zadnjem času so postale modne tudi rojstnodnevne zabave za hišne ljubljenčke. Zato je prav, da jim tudi božični čas spremenimo v najbolj čaroben del leta in jim v začetku decembra nad krmilno skledico nalepimo adventni koledar za živali, s posebnim priboljškom za vsak dan do božiča. Ker če še niste vedeli: živali razumejo človekov koncept časa, zato seveda vedo, da se bliža rojstvo Odrešenika. Ob tem pa le opomba o živalski diskriminaciji: zakaj so na voljo le adventni koledarji za pse in mačke? Ali si zlate ribice in hrčki ne zaslužijo doživeti čarobnosti predbožičnega časa?