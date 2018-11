Sebastijan Peterka, TI Slovenija: Pretirane predvolilne naložbe v asfalt zaznamujejo lokalne volitve

Letošnje lokalne volitve prehajajo v sklepno obdobje pred 18. novembrom, ko bo jasno, kdo bo vladal 212 slovenskim občinam. Manj znano dejstvo je, da Slovenija nima vzpostavljenega rednega nadzora izvedbe lokalnih volitev, inšpekciji (notranje zadeve, inšpektorat za medije in kulturo) sta nezadostni, finančno plat volitev sporadično izvede računsko sodišče. Transparency International Slovenija (TI) je pred štirimi leti sodeloval v mednarodni raziskavi nadzora lokalnih volitev v Sloveniji, na Poljskem in Slovaškem, na osnovi česar so izdali 13 priporočil. V TI pravijo, da se zakonodaja za večjo transparentnost lokalnih volitev ni spremenila. Raziskovalec in sodelavec TI Slovenija Sebastijan Peterka opozarja na dva ključna problema – predvolilno obarvani proračuni občin in občinski mediji.