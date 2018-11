Ta hip najbolj znani italijanski populist Matteo Salvini, vodja stranke Liga in italijanski notranji minister ter podpredsednik vlade, slovi po svojih pompoznih izjavah o migrantih in gejih. Toda od minulega torka najbolj slovi po posteljni fotografiji, ki jo je objavila njegova sedaj že bivša spremljevalka Elisa Isoardi. Prav s to fotografijo skupnih posteljnih radosti je na instagramu naznanila, da sta se razšla.

»Hvala lepa, Matteo.« Z objavo je seveda zanetila ogenj, češ kakšno pomanjkanje spoštovanja, saj je na sliki v postelji vendarle član italijanske vlade. Verjetno pa je bil bolj ironičen politikov odgovor na objavo, ki se je tudi zgodil na instagramu. Objavil je svojo fotografijo nekje v afriški divjini s pripisom, da ravno v Gani rešuje vprašanje migrantov, a mu nenehno zvoni telefon s klici iz Italije: »Iz spoštovanja nikoli nisem razpravljal o svojem zasebnem življenju in tudi sedaj ne bom. To Italijanov ne zanima. Ljubil sem, oprostil sem, a do zadnjega sem verjel. Škoda, da imajo nekateri druge prioritete. Dobro življenje. Rad vas imam, prijatelji.« Kasneje je ob svojem portretu z orhidejami še patetično pripisal, da se odpravlja spat žalosten, a pomirjen.