Revija Zvezde je v teh dneh razkrila novico, ki je ne povzemamo samo dežurni bralci tabloidnega tiska, temveč celo Slovenska tiskovna agencija in večina osrednjih informativnih televizijskih oddaj – nekdanji predsednik vlade, trenutno zunanji minister Miro Cerar in njegova partnerica Mojca Stropnik pričakujeta otroka. »Najslajša politična zmaga« in »Očka v zrelih letih« so dobro obveščeni sodelavci omenjene revije naslovili zgodbo, kjer so se osredotočili predvsem na časovnico njune partnerske zveze oziroma dosedanjega udejstvovanja na reproduktivnem področju: za sedemintridesetletno Stropnikovo bo to prvi otrok, petinpetdesetletni Cerar pa ima seveda že dva odrasla. Menda je v času razširjanja družine tradicionalno precej ustvarjalen na drugih področjih, zato še ugibajo, česa se bo lotil tokrat: »V času ustvarjanja prve družine je napisal doktorsko disertacijo. Zato se zdaj mnogi sprašujejo, katerega projekta se bo domislil tokrat.«

Z otroki se je ta teden ukvarjal predsednik republike Borut Pahor in morda malce ohladil glavo pred mukotrpnim izbiranjem človeka za položaj guvernerja Banke Slovenije. Družil se je s četrtošolci iz Dramelj. Igrali so nogomet, plesali in prepevali, med drugim Agropopovo Samo milijon nas še živi. Avtor znamenite tranzicijske popevke Aleš Klinar se je v svoje življenje in delo medtem poglabljal z Danico Lovenjak oziroma revijo Suzy. Do nedavna strasten kadilec se je pohvalil, da je že en mesec brez cigarete, zato opaža, da ima alkohol zdaj polnejši okus. Klinar se spominja tudi dobrih starih časov, predvsem obdobja pred kapitalizmom, ko moškim še ni bilo treba toliko zapravljati za ženske, jih voziti v Trst, na izlete oziroma po nakupih. Takrat so jih morali moški šarmirati drugače oziroma so »kupili kakšen poceni alkohol, pa je bila hitro 'pribita' in je bilo v redu«, kot je nazadnje komentiral nekdanje omamljanje deklet.

Dandanes je dvorjenje vendarle bolj zapleteno in zato ni nenavadno, da so v zasedbi Čuki še kar trije neporočeni, kot problematizirajo v reviji Lady. Takšnih zadreg je razbremenjen vsaj Martin Golob, mladi župnik iz Bohinja, ki snema videodnevnike za youtube in smo o njem pisali pred nekaj tedni. Vest o modernem duhovniku se je razširila med ljudi in Goloba po novem redno vabijo v goste najrazličnejši mediji, njegovi spletni posnetki pa imajo že skorajda 70.000 ogledov. Ker se snema pod okriljem katoliškega spletnega portala Aleteia, so ga tam ob priložnosti še enkrat podrobneje predstavili svojim bralcem. Izvedeli smo, da se k njemu lahko brez pomisleka zatečejo težavni mladostniki, ki jih razume, saj je v četrtem letniku srednje šole tudi sam »zabluzil«, pa tudi to, da mu je najlepše, če se lahko za ves dan zapre v kabino traktorja. Pri delu je sicer zvest modernim metodam, zato pridiganje med mašo odpade. »Bohinjce včasih pohecam, da imajo radi dolge klobase in kratke pridige. Držim se Božje besede, beril in evangelija, iz tega želim potegniti nekaj za življenje. V zadnjem času pridig ne berem več. Želim biti zanimiv in poslušljiv. Nauk mora biti, a ne z moraliziranjem,« je odločen Golob, ki je sicer ravno naložil že drugi videodnevnik, v katerem govori o spominu na mrtve. Da ni preveč zamorjeno, je pri tem kot navdušen hribolazec napravljen v pohodniška oblačila živahnih barvnih odtenkov.