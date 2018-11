»Potekal bo belo-rdeč pohod, ki ga bo organizirala država,« so v sredo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz urada poljskega predsednika Andrzeja Dude. Bela in rdeča sta barvi poljske zastave.

Shod so napovedali po srečanju Dude in poljskega premierja Mateusza Morawieckega, ki sta govorila o prepovedi shoda skrajne desnice. Temu so se želeli pridružiti predstavniki oblasti, a jih ne bo, ker organizatorjev niso uspeli prepričati, da bi nosili samo poljske zastave. S tem so želeli preprečiti rasistični prizvok shoda.