Luka Dončić navdušuje, Dallas izgublja. Tako nekako bi lahko opisali dogajanje v ekipi iz Teksasa, v kateri ima 19-letni novinec iz Slovenije vse pomembnejšo vlogo, a se to (še) ne pozna pri rezultatih. Moštvo trenerja Ricka Carlisla je na zaporednih tekmah premagalo Washington in klonilo proti Utahu, Dončić pa je bil obakrat najboljši posameznik pri teličkih, saj je na prvem obračunu dosegel 23 točk, sedem skokov in tri asistence, na drugem pa 24 točk, šest skokov in dve asistenci. Dallas je sicer z razmerjem zmag in porazov 3:8 skupaj z Atlanto peto najslabše moštvo v vsej ligi.

Nowitzki: Vse je nastavljeno za Lukov uspeh

Čeprav je bilo v zadnjih dneh veliko govora o tem, da starejšim igralcem pri Dallasu medijska pozornost, ki jo dobiva Dončić, ni najbolj všeč in da ga v igri pogosto spregledajo, pa se to pri statistiki Ljubljančana ne pozna. Govorice je sprožila poteza DeAndreja Jordana, ki je na obračunu proti New Yorku po enem izmed zgrešenih metov nasprotnika v boju za žogo odrinil Dončića in mu »ukradel« skok. Bolj kot ne je bilo nemudoma jasno, da v tem ni bilo zle namere in da je Jordan le delal tisto, v čemer je najboljši, a mediji onkraj Atlantika so zadevo hitro pograbili in jo napihnili. Iz tabora Dallasa so tako že naslednji dan sporočili, da so igralci zadevo med seboj razčistili, Jordan pa je v izjavi dejal, da ni gledal okoli sebe, temveč je le poskrbel, da je dobil skok, kar je tudi njegova primarna naloga.

Kakor koli že, pa je mogoče opaziti, da tudi mediji in strokovnjaki čez lužo iz dneva v dan bolj ugotavljajo, kako poseben in redek talent je v resnici Luka Dončić. Članki in analize o njegovih dobrih predstavah se množijo kot gobe po dežju, med drugim so o njem pisali tudi v priznanem USA Today, v katerem ugotavljajo, da bo imel zgodovinsko sezono za novinca, če bo ohranil ali celo nadgradil trenutna povprečja (20,2 točke, 6,5 skoka, 4,2 asistence). Za komentar so poprosili tudi legendarnega Dirka Nowitzkega, ki je o Dončiću povedal naslednje: »Na igro v ligi NBA se je danes lažje privaditi, kot se je bilo pred desetimi leti. Manj je fizična in bolj tekoča. V tem pogledu je vse nastavljeno za Lukov uspeh. Je zelo samozavesten, navajen pritiska in neustrašen. Brez težav sprejema vlogo igralca, ki ima žogo v svojih rokah v pomembnih trenutkih, kar je zabavno spremljati. V ligi NBA še nikoli nismo videli novinca, mlajšega od 20 let, ki bi povprečno dosegal 20 točk in šest skokov na tekmo. Je pravi strelec v ligi, ki je danes naklonjena visokim rezultatom.« Začudenje nad Dončićevimi zmožnostmi je izrazil tudi trener Washingtona Scott Brooks: »Vsako tekmo, ko ga spremljam, si v glavi ponavljam isto vprašanje: 'Ste prepričani, da ima le 19 let?' Zame Dončić ni mlad igralec. Je izdelan košarkar NBA, ki bo v kratkem postal superzvezdnik.«