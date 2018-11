Tekma večera v četrtem krogu nogometne lige prvakov je bila v Torinu, kjer je Manchester United po neverjetnem preobratu prizadejal prvi poraz Juventusu v letošnji sezoni (2:1). Potem ko je Juventus dvakrat stresel okvir gola, je Ronaldo poskrbel za vodstvo z izjemnim golom. Ko je vse kazalo na zmago Juventusa, ki je prevladoval vso tekmo, je Manchester United tekmeca šokiral z goloma v 86. (Mata) in 90. minuti (avtogol Alex Sandro). Takšne zmage v zaključkih tekem je Manchester United dosegal v časih, ko je bil njihov trener Alex Ferguson.

»Odigrali smo fantastično tekmo. Bili smo na najvišji možni ravni. Zmagali smo, ker smo si za zmago prizadevali do zadnjega trenutka tekme,« je bil zadovoljen trener Manchester Uniteda Jose Mourinho, ki je po koncu tekme poskrbel za škandal. Navijači Juventusa so med tekmo nekdanjemu trenerju Interja vzklikali, da je vreča dreka. Tako namreč imenujejo vse, ki so člani Interja. Po koncu tekme je Mourinho stopil na igrišče in roko prislonil na ušesa, kot da jih ne sliši dobro. To ni bilo všeč igralcu Juventusa Leonardu Bonucciju, ki se je z njim zapletel v verbalni spopad, nakar so Portugalca odpeljali v slačilnico. »Provocirali so me vseh 90 minut. Sem sem prišel, da bi opravil svoje delo. Nikogar nisem hotel užaliti, na koncu sem le želel slišati, kaj mi bodo zdaj povedali. Tega verjetno ne bi smel narediti in s hladno glavo ne bi tako reagiral. Vendar so vso tekmo žalili mojo družino in Inter. Tudi Inter je moja družina, zato sem tako reagiral,« se je opravičeval Mourinho.

Med najbolj razočaranimi je bil Cristiano Ronaldo, ki je zabil prvi gol v karieri za Juventus v ligi prvakov, a je ostal praznih rok: »Liga prvakov je posebno tekmovanje. Če zaigraš lagodno, je mogoče vse. Prevladovali smo vseh 90 minut, imeli dovolj priložnosti, da jih dotolčemo, nato pa smo se sprostili in bili kaznovani. Manchester United ni prav nič naredil za to, da bi zmagal. Zdaj lahko govorimo o sreči, ki pa jo moraš iskati, da te nagradi.«

Veliko je bilo tudi spornih odločitev. Kapetan madridskega Reala Sergio Ramos je v 15. minuti s komolcem v obraz nekaznovano udaril igralca Viktorie Plzen Milana Havla, ki je z razbitim nosom končal v bolnišnici. Nemški sodnik Deniz Aytekin Španca ni kaznoval niti z rumenim kartonom. »Govoril sem z igralcem in mu poslal sporočilo. Upam, da se bolje počuti. Prišlo je do kontakta, vendar nisem imel namere, da bi mu povzročil škodo. Nos se hitro zlomi,« je po tekmi povedal Sergio Ramos, ki je nato na twitterju še zapisal, da ne bi smel iti v dvoboj tako ostro in da ni imel namere poškodovati igralca. To ni prvi primer, da je bil Ramos udeleženec dvoboja, po katerem je igralec nasprotnega moštva tekmo moral končati zaradi težke poškodbe. Navijači Liverpoola še niso pozabili, kako je v letošnjem finalu lige prvakov Egipčan Salah po dvoboju z Ramosom s težko poškodbo rame moral z igrišča in zaradi nje tudi ni bil povsem nared za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Zaradi enajstmetrovk sta v središču zanimanja še dva sodnika. Madžar Viktor Kassai je podaril kazenski strel Manchester Cityju proti Šahtarju. Raheem Sterling je zaigral prekršek tako, da je teatralno padel, ko je udaril z nogo v travo, čeprav ob njem ni bilo nobenega igralca ukrajinskega prvaka. Manchester City je tako povedel z 2:0 in na koncu zmagal s 6:0. »Želel sem spodkopati žogo. Ne znam pojasniti, kako se je to zgodilo. Nobenega kontakta ni bilo. Opravičujem se sodniku,« je po tekmi povedal Raheem Sterling, ki pa ni imel poguma, da bi to med tekmo povedal sodniku, ampak je dovolil, da je oškodoval goste. Slovenec Matej Jug pa je zelo hitro dosodil enajstmetrovko za Bayern proti atenskemu AEK, potem ko je Robert Lewandowski po kotu padel v kazenskem prostoru in je nato tudi uspešno izvedel kazenski strel.