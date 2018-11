Kampl je svojo odločitev sporočil vodstvu Nogometne zveze Slovenije konec prejšnjega tedna. Vezist Leipziga je od leta 2012 za izbrano vrsto zbral 28 nastopov in dosegel dva zadetka. Nazadnje je igral 6. septembra ob domačem porazu proti Bolgariji v ligi narodov.

Sicer pa ima selektor Benedejčič še nekaj težav, med drugimi je poškodovan kapetan Bojan Jokić, Josip Iličić pa nima pravice nastopa zaradi kartonov.

Slovenija, ki bo po novem v strokovnem štabu lahko računala tudi na nekdanjega reprezentanta Aleksandra Radosavljevića, je sicer na prvih štirih tekmah lige C in skupine 3 v ligi narodov izgubila proti Bolgariji, Cipru in Norveški, s Ciprčani pa je nazadnje igrala doma neodločeno.

Zdaj jo 16. novembra ob 20.45 v Stožicah čaka obračun z Norveško in tri dni pozneje ob 20.45 v Sofiji še tekma z Bolgarijo. Oba tekmeca sta s po devetimi točkami na vrhu skupine, Slovenija pa je s točko zadnja. Na teh zadnjih dveh tekmah se bo tako poskušala izogniti zadnjemu mestu, ki vodi v najnižjo ligo - ligo D.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 62. mestu, Norveška je 48., Bolgarija pa 45.

Slovenci so z Norvežani igrali osemkrat, enkrat so zmagali, šestkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno, z Bolgarijo pa so igrali trikrat in vsakokrat izgubili.