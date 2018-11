Bibijeva se je leta 2009 zapletla v spor, ker ji muslimanke med delom na polju kot kristjanki niso dovolile, da bi se dotaknila posode z vodo. V sporu je po navedbah imama užalila preroka Mohameda, zaradi česar so jo leta 2010 obsodili na smrtno kazen.

Pakistansko vrhovno sodišče jo je prejšnji teden oprostilo, vendar je ostala v zaporu, saj so se zagovorniki radikalnih politik in njihovi podporniki odpravili na ulice in zahtevali takojšnjo usmrtitev. Oblasti so jim v zameno za umiritev razmer obljubile, da ne bo smela zapustiti države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iz zapora v mestu Multan so jo v sredo vendarle izpustili, pri čemer so mediji poročali, da je zapustila državo. »Je na varnem kraju v Pakistanu,« je danes navedbe medijev zanikal tiskovni predstavnik pakistanskega zunanjega ministrstva Muhamad Fajzal.