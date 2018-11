Gorenjski policisti tako poročajo, da so v Kranjski Gori zasegli avto vozniku, ki so ga že dan prej obravnavali, ko mu je alkotest pokazal 0,48 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Kazen ga ni izučila, naslednji dan so ga ustavili, ko je vozil pod vplivom drog. Zadrogirano voznico pa so v Škofji Loki ustavili že ob peti uri zjutraj. Hitri test je pokazal, da je kadila marihuano, vožnjo so ji prepovedali.

»Pod vsako kritiko pa je ravnanje motorista, ki je na Jesenicah bežal pred policisti. Pobegniti mu ni uspelo, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal rezultat 0,83 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka,« je sporočil Bojan Kos s PU Kranj. Pred tem mu v gostinskem lokalu zaradi očitnih znakov opitosti niso hoteli postreči z alkoholno pijačo. »To so dejanja, ki občutno povečujejo tveganja in povzročajo konkretne nevarnosti v prometu. Zato apeliramo na udeležence, naj upoštevajo prepovedi in omejitve, ker so namenjene zagotavljanju varnosti in izločanju tistih, ki v prometu nimajo kaj iskati,« še opozarja Kos.

V Ljubljani pa so ustavili dva, ki sta napihala krepko prek dveh promilov. Pri Grosupljem voznik ni imel veljavnega izpita, napihal je 1,19 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Na Šmartinski pa je voznik izsilil prednost peškama na prehodu za pešce in odpeljal naprej. Policisti so ga izsledili, napihal je 1,12 mg/l.

Za tiste, ki ste raje trezni za volanom, pa še sporočilo celjskih policistov. Če boste pri kontroli napihali 0,0, vam bodo celjski rokometaši podarili vstopnico za ogled tekme lige prvakov med Celjem in Zagrebom.