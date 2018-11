Že dolgo je znano, kako nezdravo je rdeče meso. Znanstveniki z oxfordske univerze menijo, da bi uvedba davka zmanjšala njegovo porabo, kar bi imelo množico koristnih posledic. Ker uživanje rdečega mesa povezujejo z velikim številom bolezni, bi se z uvedbo davka zmanjšalo število obolelih, zmanjšali pa bi se tudi stroški zdravljenja.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred tremi leti izdala dokument, v katerem opozarja pred uživanjem predelanih mesnin, kot so slanina, salame, klobase in šunka, ki povzročajo raka. Uživanje rdečega mesa pa znatno povečuje tveganje.

Uživanje rdečega mesa nima posledic zgolj za zdravje jedca, pač pa, kot so ugotovili znanstveniki z univerze v Oxfordu, vpliva na več stvari. Zaradi veliko obolelih je obremenjen zdravstveni sistem, posledice pa občuti tudi gospodarstvo, kjer zaradi veliko bolniških odsotnosti manjka delovne sile.

Človeško slo po rdečem mesu zelo močno občuti tudi okolje. Mesnopredelovalni obrati so namreč eni večjih onesnaževalcev okolja. Za potrebe hranjena živali, ki kasneje pristanejo na krožnikih, se porabijo enormne količine vode, za gojenje hrane zanje pa so pogosto v rabi kmetijska zemljišča, kjer bi lahko gojili druge vrste rastlin.

Podoben davek se je dobro obnesel pri sladkih pijačah in plastičnih vrečkah Za posameznika, ki želi narediti nekaj za dobrobit okolja, je morda najbolje, da se odpove uživanju rdečega mesa ali pa ga vsaj zelo omeji. Tudi znanstveniki podpirajo zmanjšanje uživanja rdečega mesa. Davek, ki ga predlagajo, bi pri povprečnem potrošniku pomenil, da bi si rdeče meso z enako količino denarja kot doslej lahko privoščil dvakrat tedensko. Britanci bi tako cene rdečega mesa dvignili za 14 odstotkov, cene predelanih mesnin pa za 79. Ideja o davku na živila, ki ljudem dokazano škodijo, ni nova. Svetovna zdravstvena organizacija je pred dvema letoma državam priporočala uvedbo davka na sladke pijače. V Veliki Britaniji so idejo podprli in letošnjega aprila uvedli tovrstni davek. Za zdaj še ni podatkov o tem, ali se je prodaja sladkih pijač zmanjšala, so pa mnogi proizvajalci zmanjšali količino sladkorja v svojih pijačah in tako padli pod mejo, nad katero se plačuje davek. Da sistem večjega zaračunavanja za hrano ali stvari, ki so škodljive, deluje, dokazuje primer plastičnih vrečk. Britanci so pred tremi leti uvedli obvezno plačilo pet penijev za vrečko v supermarketu, kar se močno pozna pri njihovi zmanjšani porabi. Po podatkih BBC, je pred uvedbo zakona prebivalec na leto porabil 140 plastičnih vrečk, v prvih dveh letih od uvedbe 24, lani pa le še 19.